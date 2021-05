Un anno di inseguimento Così Meloni punta a superare Salvini e diventare primo partito

Leggi su formiche

(Di martedì 18 maggio 2021) La personalizzazione della politica negli ultimi decenni si è consolidata in una crescente disintermediazione del rapporto tra leader e cittadini, diventati fan e pubblici che, a sua volta, ha avuto come conseguenza l’amputazione del cognome, quale elemento di incoerenza di una relazione orizzontale, o una classificazione per titoli, veri posticci che fossero. Berlusconi è stato per anni solo “Silvio” e, in alternativa, “il Cavaliere”, Renzi esono per tutti semplicemente “Matteo”, anche se quest’ultimo si fregia dei galloni virtuali de’ “il Capitano”, mentre a far loro compagnia e concorrenza nell’olimpo delle leadership 2.0 italiane di recente si è stabilmente insediata anche Giorgia. Laè l’unica donna, da sinistra a destra, a contendere fiducia e visibilità a una classe politica che si rappresenta ancora tutta al maschile, ma ...