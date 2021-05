Traffico Roma del 18-05-2021 ore 15:30 (Di martedì 18 maggio 2021) Luceverde Roma da Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento lavori sulla via Flaminia ma anche un incidente tra Corso Francia e via di Grottarossa Abbiamo difficoltà di circolazione con il 20 e ripercussioni sul viale di Tor di Quinto incolonnamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via della Pineta Sacchetti ripercussioni sulla via trionfale in precedenza disagi a causa di un veicolo in panne intanto sul lungotevere abbiamo Traffico intenso è rallentato nella zona di Trastevere tra ponte Mazzini e ponte Garibaldi e per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Luceverdeda Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento lavori sulla via Flaminia ma anche un incidente tra Corso Francia e via di Grottarossa Abbiamo difficoltà di circolazione con il 20 e ripercussioni sul viale di Tor di Quinto incolonnamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via della Pineta Sacchetti ripercussioni sulla via trionfale in precedenza disagi a causa di un veicolo in panne intanto sul lungotevere abbiamointenso è rallentato nella zona di Trastevere tra ponte Mazzini e ponte Garibaldi e per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

