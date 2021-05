Sulla questione Rula Jebreal e ‘Propaganda live’ vorrei dire la mia come spettatrice e ragazza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) di Elettra Dòmini Gentile Nadia Somma,esprimere il mio punto di vista in merito al suo postspiacevole situazione riguardantee Propaganda Live. Le scrivo non solo“divaneggiatrice” agonistica del venerdì sera, che non aspetta altro che farsi due risate con i genitori e al tempo stesso informarsi bene su quello che succede nel mondo in un modo alternativo –quello che utilizza Propaganda Live – ma le scrivo anche. Unail cui punto di riferimento è stato per anni (e continua ad esserlo ancora adesso) proprio. Per capire meglio un personaggioè necessario vederla attraverso gli occhi di ...