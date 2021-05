Simone non aiuta Pippo, Immobile e l’arbitro mandano in B il Benevento. Ride solo il Torino (Di martedì 18 maggio 2021) B come Benevento. I sanniti, sul divano a tifare la Lazio, devono fare i conti con l’amarezza della retrocessione, e nemmeno sul campo. Lo 0-0 dell’Olimpico grida vendetta, ma alla fine è il Torino a festeggiare passato lo spavento. Simone Inzaghi non aiuta il fratello Pippo, o meglio, ci prova in tutti i modi ma non è lui a giocare. In campo c’era Immobile, che si procura e sbaglia un rigore colpendo il palo e non favorendo così una squadra campana, proprio come le sue origini. Ciro, però, ha giocato anche nel Toro e involontariamente aiuta la squadra nella quale ha cominciato a segnare gol a grappoli. Ma la Lazio, nessun dubbio, ha giocato per vincere e ha fatto di tutto per onorare il campionato. Purtroppo per SuperPippo, in campo c’era Salvatore ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) B come. I sanniti, sul divano a tifare la Lazio, devono fare i conti con l’amarezza della retrocessione, e nemmeno sul campo. Lo 0-0 dell’Olimpico grida vendetta, ma alla fine è ila festeggiare passato lo spavento.Inzaghi nonil fratello, o meglio, ci prova in tutti i modi ma non è lui a giocare. In campo c’era, che si procura e sbaglia un rigore colpendo il palo e non favorendo così una squadra campana, proprio come le sue origini. Ciro, però, ha giocato anche nel Toro e involontariamentela squadra nella quale ha cominciato a segnare gol a grappoli. Ma la Lazio, nessun dubbio, ha giocato per vincere e ha fatto di tutto per onorare il campionato. Purtroppo per Super, in campo c’era Salvatore ...

