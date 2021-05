Scontro in diretta di tv tra Andrea Scanzi e Guida Bardi: “Lei non è abituato a fare le file” | VIDEO (Di martedì 18 maggio 2021) ??? Scontro in diretta di tv tra Andrea Scanzi e Guida Bardi: “Lei non è abituato a fare le file” “Consiglierei al signor Guida Bardi di non parlare di epidemiologia o virologia perché non ne sa una beata mazza”. Così Andrea Scanzi a Giuliano Guida Bardi, presidente di Ferer Alberghi Sardegnam in diretta a Otto e mezzo ieri sera su la7, che aveva intimato al virologo Massimo Galli e agli altri scienziati di ritirarsi dalle scene e restare a casq. “So che lei non è abituato a fare le file” ha risposto Bardi. Leggi anche: Scanzi si ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) ???indi tv tra: “Lei non èle” “Consiglierei al signordi non parlare di epidemiologia o virologia perché non ne sa una beata mazza”. Cosìa Giuliano, presidente di Ferer Alberghi Sardegnam ina Otto e mezzo ieri sera su la7, che aveva intimato al virologo Massimo Galli e agli altri scienziati di ritirarsi dalle scene e restare a casq. “So che lei non èle” ha risposto. Leggi anche:si ...

