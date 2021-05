Puglianello | un successo l’Open Day con i vaccini Johnson & Johnson

(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn vero e proprio boom. E’ andato a gonfie veleday per la vaccinazione che si è tenuto oggi a: terminata in poche ore, infatti, la scorta di 500 dosi dell’antidoto al Covid dellamessa a disposizione di tutti i cittadini residenti nel Sannio. E nonostante l’alto numero di dosi a disposizione, gli organizzatori non sono riusciti a soddisfare tutte le richieste: ben 123 le persone che sono dovute rientrare a casa senza l’attesa vaccinazione. “Un risultato straordinario – ha commentato il sindaco diFrancesco Maria Rubano. E’ un orgoglio poter affermare che cinquecento persone, da oggi, sono in sicurezza grazie a questa iniziativa. Lasciatemi dunque ringraziare il direttore generale dell’Asl ...

L'Occhio di Benevento

