“Posso sentirlo?” | ad Avanti un altro siparietto tra Laura Freddi e Paolo Bonolis | ex fidanzati

(Di martedì 18 maggio 2021) Momenti di tv d’altri tempi su Canale 5. Durante la puntata serale di domenica scorsa di ‘unpure di sera’ (la versione speciale del format con vip come protagonisti del quiz) tra gli ospiti che si sono avvicendati dinnanzi al padrone di casanon è passata inosservata. Soprattutto perché (vedremo in un apposito paragrafo in coda) i due sono statiper circa tre anni, all’inizio dei ’90. Presentatasi sul palco,ha fatto finta di non conoscerla. E così la showgirl s’è presentata: “Mi chiamo, ho una splendida bambina che tu hai anche “battezzato” al mio sesto mese di gravidanza, ha sentito la tua mano. Ora ha 3 anni ed è molto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Posso sentirlo

Periodico Italiano

I Mercanti di Liquore sono tornati. "Sembra diancora dire al mercante di liquore: Tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?" chiede il ...personalmente tutto sommato questo casino non...... Sei proprio fuori se pensi questo! Cristo oggi ci chiede di testimoniarlo, diaccanto nel ... Nonnon pensare che, per noi cristiani, oggi sia tutto 'scontato', comodo, come testimoniare ...Non lo vede da 22 mesi malgrado per i giudici italiani debba stare con lui: "Mi sento come la mamma di Denise Pipitone" ...In cella da ottobre, padre Stan Swamy ha i sintomi del Covid. E non viene curato. La denuncia del confratello, padre Joseph: «Per la prima volta mi ha detto di stare male. Ha febbre e tosse» ...