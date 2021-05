‘Più magri si è, meglio si sta’: gaffe di Iva Zanicchi a L’Isola dei Famosi? Polemiche sui social (Di martedì 18 maggio 2021) Iva Zanicchi fa una gaffe alL’Isola dei Famosi nel momento in cui parla di quanto siano magri i naufraghi in gara. Le sue parole hanno subito alzato un polverone, che sui social si è immediatamente amplificato. Ma cosa avrà mai detto l’opinionista del reality show di Ilary Blasi? LEGGI ANCHE — Isola, chi è il più magro tra i concorrenti? Non si tratta di Awed. Chi pesa solo 46 Kg Commentando quanto siano magri i naufraghi delL’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi si lascia sfuggire una gaffe facendo scatenare la polemica sul web. Photo Credits: Ufficio Stampa Mediasetgaffe di Iva Zanicchi alL’Isola: “più magri si è, ... Leggi su funweek (Di martedì 18 maggio 2021) Ivafa unaaldeinel momento in cui parla di quanto sianoi naufraghi in gara. Le sue parole hanno subito alzato un polverone, che suisi è immediatamente amplificato. Ma cosa avrà mai detto l’opinionista del reality show di Ilary Blasi? LEGGI ANCHE — Isola, chi è il più magro tra i concorrenti? Non si tratta di Awed. Chi pesa solo 46 Kg Commentando quanto sianoi naufraghi deldei, Ivasi lascia sfuggire unafacendo scatenare la polemica sul web. Photo Credits: Ufficio Stampa Mediasetdi Ivaal: “piùsi è, ...

francescotegli : RT @idealizzodal97: - #faribona mandata in nomination d’ufficio per aver svelato il segreto di pulcinella, ma il patto valeva solo per lei… - vasta_patrizia : RT @perchetendenzat: “ Iva Zanicchi “: perché ha detto “Più magri si è, meglio si sta” A volte è meglio stare zitti e sembrare stupidi che… - baenula : la pressione psicologica che mi reca vedere tutti i corpi magri qui online e pure nella vita reale davvero sono men… - Susy56069011 : RT @idealizzodal97: “più magri si è meglio si sta” ci rendiamo conto di quanto sia negativo come messaggio? #isola #prelemi #faribona - startwoooork : RT @matteovibez: “Più magri si è meglio si sta” ecco brava Iva hai detto la puttanata anche stasera a venerdi #isola -

