Open Fiber | a Udine connessi già 46mila unità immobiliari a rete FTTH

Leggi su quifinanza

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –, grazie a un investimento privato di oltre 12 milioni di euro, ha già completato il piano di cablatura della città di: sono circale case e gli uffici della cittàallaTo The Home, fibra fino a casa) che possono già beneficiare di una velocità di navigazione sul web fino a 1 Gigabit per secondo. La società guidata da Elisabetta Ripa ha realizzato sul territorio una nuova infrastruttura a banda ultra larga di circa 370 chilometri, e, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha esteso l’iniziale progetto di copertura che prevedeva il collegamento di circa 40mila. L’estensione del piano di sviluppo è anche conseguenza del costante ...