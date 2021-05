Nessun morto di Covid in 24 ore in tutta la Calabria: non succedeva da 8 mesi (Di martedì 18 maggio 2021) Numeri che fanno tirare il fiato e che regalano ottimismo quelli relativi ai contagi Covid in Calabria. Ma soprattutto Nessun decesso in 24 ore Non accadeva da ben otto mesi. La Calabria festeggia una giornata che si può definire storica, nell’ambito dell’emergenza Covid e della lotta alla diffusione del virus. Per la prima volta infatti L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 18 maggio 2021) Numeri che fanno tirare il fiato e che regalano ottimismo quelli relativi ai contagiin. Ma soprattuttodecesso in 24 ore Non accadeva da ben otto. Lafesteggia una giornata che si può definire storica, nell’ambito dell’emergenzae della lotta alla diffusione del virus. Per la prima volta infatti L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

ilariami1 : Oggi nessun morto nella mia regione dopo 4 mesi.. Dai che lo sconfiggiamo sto maledetto covid - StrettoWeb : +++#CORONAVIRUS, OGGI IN #CALABRIA NESSUN MORTO PER LA PRIMA VOLTA DOPO 8 MESI: TASSO DI POSITIVITÀ CROLLA AL 4%, D… - LPincia : RT @BarbaraRaval: SCANDALOSO? No, molto peggio! Lo #scudopenale approvato dalle camere è scritto affinché NESSUN morto che abbia ricevuto i… - mannersmaketh10 : RT @SilviaFioreItUk: Abbiamo 945 parlamentari... quindi circa 1000... Quanti ne sono morti per #COVID19 da inizio pandemia? Se non sbaglio… - SimonaSr29 : @rubio_chef e I suo amici coglioni propal o palestinesi che siano Credono davvero che siamo tutti scemi Questo mort… -