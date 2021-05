Neonato morto dopo il parto in uno studio di ostetrica | aperta inchiesta per omicidio colposo

(Di martedì 18 maggio 2021) Unilin unodia Cuneo. La Procura apre indagine per. CUNEO – Unilin unodia Cuneo. Secondo quanto scritto da La Repubblica, la Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto successo e capire le responsabilità di questa vicenda. L’accusa contestata è quella di. Al momento sul registro è stata iscritta solamente la dottoressa, ma al vaglio degli inquirenti c’è anche la posizione dei genitori. La tragedia La tragedia è avvenuto nella giornata di sabato 15 maggio. Dalle ...

20.40 Bebè natoin studio di ostetrica Un parto nello studio di una ostetrica di Cuneo è finito in tragedia con ilche sarebbe venuto alla luce già. La procura ipotizza l'omicidio colposo dopo i primi esiti dell'autopsia sul corpicino del bebè. La madre, dopo il parto, è stata ricoverata d'urgenza ...Ancora da capire se ilsia deceduto dopo la nascita o se fosse nato già. Il sostituto Francesca Lombardi della Procura di Cuneo ha in ogni caso aperto un fascicolo con l'ipotesi di ...20.40 Bebè nato morto in studio di ostetrica Un parto nello studio di una ostetrica di Cuneo è finito in tragedia con il neonato che sarebbe venuto alla luce già morto. La procura ipotizza l'omici- di ...La Procura di Cuneo ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo che riguarderebbe sia l’ostetrica che entrambi i genitori, una coppia di russi che abita a Cairo. La scelta degli inquirenti ...