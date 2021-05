Musetti-Korda in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Lione 2021 (Di martedì 18 maggio 2021) Lorenzo Musetti sfida Sebastian Korda al secondo turno dell’Atp 250 di Lione 2021. Il giovane azzurro si è aggiudicato la contesa d’esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime, vendicandosi dalla sconfitta subita a Barcellona. Ora il suo cammino si incrocia con quello del giovane americano, capace di imporsi su Herbert al primo turno. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL TABELLONE La partita che vale l’accesso al terzo turno andrà in scena mercoledì 19 o giovedì 20 maggio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizione streaming tramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Lorenzosfida Sebastianal secondo turno dell’Atp 250 di. Il giovane azzurro si è aggiudicato la contesa d’esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime, vendicandosi dalla sconfitta subita a Barcellona. Ora il suo cammino si incrocia con quello del giovane americano, capace di imporsi su Herbert al primo turno. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL TABELLONE La partita che vale l’accesso al terzo turno andrà in scena mercoledì 19 o giovedì 20 maggio, conancora da definire. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizionetramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà ...

