Musetti-Auger-Aliassime oggi, ATP Lione: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 18 maggio 2021) Lorenzo Musetti è pronto a fare il suo esordio all’ATP di Lione contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il giovane azzurro, che ha avuto accesso nel main draw grazie al forfait di Salvatore Caruso, dovrà affrontare un avversario decisamente ostico ovvero la testa di serie numero 7 del torneo. LIVE Musetti-Auger-Aliassime, ATP Lione in DIRETTA: orario e tv. Voglia di rivincita Tra i due c’è un precedente, molto recente all’ATP 500 di Barcellona, nel quale il nordamericano ha avuto la meglio in tre set, favorito anche da un problema fisico che ha limitato Musetti. Il toscano è reduce dall’eliminazione al 2° turno degli Internazionali d’Italia 2021 e va a caccia di conferme nel suo strabiliante percorso di crescita. La ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Lorenzoè pronto a fare il suo esordio all’ATP dicontro il canadese Felix. Il giovane azzurro, che ha avuto accesso nel main draw grazie al forfait di Salvatore Caruso, dovrà affrontare un avversario decisamente ostico ovvero la testa di serie numero 7 del torneo. LIVE, ATPin DIRETTA:e tv. Voglia di rivincita Tra i due c’è un precedente, molto recente all’ATP 500 di Barcellona, nel quale il nordamericano ha avuto la meglio in tre set, favorito anche da un problema fisico che ha limitato. Il toscano è reduce dall’eliminazione al 2° turno degli Internazionali d’Italia 2021 e va a caccia di conferme nel suo strabiliante percorso di crescita. La ...

Advertising

guilleboneless : #LyonOpen ???? ?? #GamblingTwitter (1.65U) Felix Auger-Aliassime (-165) Felix Auger-Aliassime vs Lorenzo Musetti - zazoomblog : Musetti-Auger Aliassime in tv: data orario canale e diretta streaming Atp Lione 2021 - #Musetti-Auger #Aliassime… - mary_mag76 : Domani ore 10:30 Musetti-Auger Aliassime atto II - OA_Sport : ATP Lione 2021: Lorenzo Musetti, entrato in tabellone per il forfait di Sonego, ritrova Auger-Aliassime - SnufandMoo : RT @FiorinoLuca: Lorenzo #Musetti dentro come ALT al posto di Lorenzo Sonego a Lione. Giocherà lui contro Auger-Aliassime. -