Mo: Idf, nella notte lanciati da Gaza 90 razzi (Di martedì 18 maggio 2021) Tel Aviv, 18 mag. (Adnkronos) - Continua il lancio di razzi da Gaza. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane, dalle 19 ora locale di ieri alle 7 di stamattina dalla Striscia sono partiti 90 razzi, una ventina dei quali sono finiti a Gaza. Il sistema di difesa antimissile Iron Dome ne ha intercettati "decine", hanno riferito fonti militari senza precisare quanti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Tel Aviv, 18 mag. (Adnkronos) - Continua il lancio dida. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane, dalle 19 ora locale di ieri alle 7 di stamattina dalla Striscia sono partiti 90, una ventina dei quali sono finiti a. Il sistema di difesa antimissile Iron Dome ne ha intercettati "decine", hanno riferito fonti militari senza precisare quanti.

