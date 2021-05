Media, tregua Egitto, sì di Hamas ma Israele non risponde (Di martedì 18 maggio 2021) L'Egitto ha proposto, "attraverso canali privati" un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a partire da alle 6 di mattina (ora locale) di giovedì prossimo. Lo riporta la tv israeliana Canale 12 che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) L'ha proposto, "attraverso canali privati" un cessate il fuoco traa partire da alle 6 di mattina (ora locale) di giovedì prossimo. Lo riporta la tv israeliana Canale 12 che ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Media, tregua Egitto, sì di Hamas ma Israele non risponde: (ANSA) - TEL AVIV, 18 MAG - L'Egitto ha… - iconanews : Media, tregua Egitto, sì di Hamas ma Israele non risponde - Rupert669966 : Media, tregua Egitto, sì di Hamas ma Israele non risponde - Ultima Ora - ANSA - CorriereQ : Media, tregua Egitto, sì di Hamas ma Israele non risponde - ClaudioANSA : 2021-05-18 20:58 ++ Media, tregua Egitto, sì di Hamas ma Israele non risponde ++ TEL AVIV (ANSA) -