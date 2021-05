Maggio freddo in gran parte d’Europa. CALDO e GRANDINE gigante in Russia (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo un aprile decisamente freddo, anche Maggio prosegue per ora sullo stesso binario. Temperature più basse del normale hanno finora dominato su gran parte dell’Europa, in particolare sulle nazioni centrali. Anomalie termiche di Maggio in Europa, con temperature sotto media. CALDO ma anche grandinate distruttive in RussiaQuel che accade in questo Maggio rappresenta lo scenario prevalente di tutta la primavera. Questo tempo così bizzarro deriva dall’assenza dell’anticiclone in sede europea e mediterranea. L’anticiclone ha spesso scelto lidi settentrionali, posizionandosi tra il Nord Atlantico e la Penisola Scandinava. Le alte pressioni collocate su posizioni così anomale hanno quindi favorito affondi freddi e perturbati diretti ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo un aprile decisamente, ancheprosegue per ora sullo stesso binario. Temperature più basse del normale hanno finora dominato sudell’Europa, in particolare sulle nazioni centrali. Anomalie termiche diin Europa, con temperature sotto media.ma anchedinate distruttive inQuel che accade in questorappresenta lo scenario prevalente di tutta la primavera. Questo tempo così bizzarro deriva dall’assenza dell’anticiclone in sede europea e mediterranea. L’anticiclone ha spesso scelto lidi settentrionali, posizionandosi tra il Nord Atlantico e la Penisola Scandinava. Le alte pressioni collocate su posizioni così anomale hanno quindi favorito affondi freddi e perturbati diretti ...

