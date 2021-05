L’ultima grande battaglia in esposizione alla Baccaro Art Gallery in via Carmine, a Pagani (Di martedì 18 maggio 2021) Il 27 maggio inaugura alla Baccaro Art Gallery (Pagani, Salerno) la mostra L’ultima grande battaglia – dal Barocco di Salvator Rosa al contemporaneo di Max Coppeta, a cura di Alessandro Demma. Il progetto, da un’idea di Davide Caramagna (presidente dell’Ass. Culturale MM18), apre un ciclo di esposizioni che hanno il fine di mettere in dialogo l’arte di Max Coppeta con alcuni capolavori dei più celebri artisti del Barocco napoletano (F. Guarini, F. Solimena, L. Giordano, M. Pino da Siena, S. Rosa, per citarne alcuni) provenienti dalla Fondazione De Chiara De Maio, con l’eccezionale contributo critico dello storico dell’arte Sandro Barbagallo (curatore del reparto Collezioni Storiche dei Musei Vaticani)…. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021) Il 27 maggio inauguraArt, Salerno) la mostra– dal Barocco di Salvator Rosa al contemporaneo di Max Coppeta, a cura di Alessandro Demma. Il progetto, da un’idea di Davide Caramagna (presidente dell’Ass. Culturale MM18), apre un ciclo di esposizioni che hanno il fine di mettere in dialogo l’arte di Max Coppeta con alcuni capolavori dei più celebri artisti del Barocco napoletano (F. Guarini, F. Solimena, L. Giordano, M. Pino da Siena, S. Rosa, per citarne alcuni) provenienti dFondazione De Chiara De Maio, con l’eccezionale contributo critico dello storico dell’arte Sandro Barbagallo (curatore del reparto Collezioni Storiche dei Musei Vaticani)…. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE ...

Advertising

AntoVitiello : Grossa delusione per il #Milan che spreca una grande occasione di qualificarsi in #Champions. Ora serve l'impresa i… - sportli26181512 : Milan, l’ultima gioia a Bergamo: quei 5 che sanno come si fa...: Milan, l’ultima gioia a Bergamo: quei 5 che sanno… - camila_healing : RT @lucacerasuolo: Il risultato di Milan-Cagliari arriva come un monito: mai dare nulla per scontato. Tra la Champions League e il Napoli… - cb82909018 : 17 maggio 1987, l’ultima partita del più grande giocatore, di monsieur Michel Le Roi Platini’. Ricordo la pioggia,… - kp5ranca : Ariana Grande sposata era l’ultima cosa che avrei potuto immaginare di leggere oggi sinceramente -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima grande Mostre / Pagani: tutto pronto per la mostra "L'ultima grande battaglia" SalernoToday