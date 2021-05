Luca Argentero sta per tornare nel ruolo del dottor Andrea Fanti (Di martedì 18 maggio 2021) “DOC – Nelle tue mani”, tutti i protagonisti della serie campione di ascolti guarda le foto ««Doc is back». Sono bastate tre parole twittate da Luca Argentero per far emozionare i fan di Doc – Nelle tue mani: il 17 maggio sono iniziate le riprese della seconda stagione del medical drama campione di ascolti con l’attore nei panni del dottor Andrea Fanti. Ancora nessuna data di uscita per i nuovi episodi della fiction di Lux Vide: secondo le indiscrezioni, potremmo vederli nei primi mesi del 2022. Intanto Luca ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 maggio 2021) “DOC – Nelle tue mani”, tutti i protagonisti della serie campione di ascolti guarda le foto ««Doc is back». Sono bastate tre parole twittate daper far emozionare i fan di Doc – Nelle tue mani: il 17 maggio sono iniziate le riprese della seconda stagione del medical drama campione di ascolti con l’attore nei panni del. Ancora nessuna data di uscita per i nuovi episodi della fiction di Lux Vide: secondo le indiscrezioni, potremmo vederli nei primi mesi del 2022. Intanto...

