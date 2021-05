Lettera aperta ai partiti sul dopo Draghi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 maggio 2021) Cari, prima o poi dovrete tornare a governare direttamente e senza l’aiuto della scorta di credibilità che Marioporta con sé. Dovreste preoccuparvi di fare in modo che governare sia possibile, anche in condizioni ordinarie.sta riuscendo a portare risultati di grande rilievo perché agisce in una fase di sospensione di quasi tutti gli ostacoli e le storture, corre veloce in Parlamento con una maggioranza molto grande, riesce, sì con qualche mediazione ma senza invischiarsi troppo, a toccare anche la sostanza dei problemi, come avverrà tra poco per fisco e giustizia. Ci riesce perché la politica, come si dice nel calcio delle squadre che lasciano vincere gli altri, si è scansata. Ma questa simpatica condizione non può durare in eterno, o meglio, non è compatibile con l’auspicato ritorno della politica, cioè della ...