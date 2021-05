Lettera anonima anche a Chi l’ha visto per Denise Pipitone | “Sono 17 anni che so”

(Di martedì 18 maggio 2021) Si parla ormai da una decina di giorni dellache l’avvocato Giacomo Frazzitta, il legale che assiste Pieta Maggio nella ricerca di sua figlia,, ha ricevuto presso il suo studio. Unascritta da una persona che a quanto pare è a conoscenza di molti dettagli. Pare sappiamo delle cose mai trapelate sui media in questi 17. E questa stessa persona, stando a quanto si legge sulla pagina social di Chi, avrebbe mandato una missiva simile a quella scritta per l’avvocato Frazzittaalla trasmissione di Rai 3. Il contenuto della, o almeno parte di esso, sarà svelato nella puntata del programma in onda il 19 maggio 2021 su Rai 3. Dalle ...

Advertising

fattoquotidiano : “Foto e documenti estremamente interessanti”. Così la consigliera regionale M5S della Sardegna, Desirè Manca (in fo… - SimonaFalco_ : Ma l’ex di jessica??? Ha dichiarato pure il falso!!! Qui sono spariti tutti??.. Poi sarebbe impossibile controllare… - Frances48520231 : RT @giafrazzitta: ?? Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare una lettera anonima a… - Chiaraa191 : RT @giafrazzitta: ?? Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare una lettera anonima a… - BELLISS16414189 : RT @vitaindiretta: #DenisePipitone e la lettera anonima: spuntano nuovi dettagli. Gli aggiornamenti di @ileniapetra1, in collegamento @robe… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera anonima

Di recente però, un testimone oculare ha fatto pervenire unanella quale spiega di aver visto la bimba viva dopo la scomparsa, dettaglio che alimenta l'ipotesi di rapimento. Anche ...Le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone continuano ed è stato fatto un appello molto importante alla persona che ha scritto unaall'avvocato Giacomo Frazzitta .La famiglia di Andrea Rusconi ringrazia quanti hanno espresso vicinanza in questi giorni. "Andrea avrebbe detto 'abbiamo davanti una montagna', ma sappiamo di non essere soli ad affrontarla" ...Come famiglia di Andrea Rusconi, nell' impossibilità di poter ringraziare tutti e non potendolo fare come avremmo dovuto al termine della cerimonia religiosa perché il dolore è ancora troppo forte, le ...