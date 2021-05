La morte in diretta immortalata da Robert Capa per celebrare Gerda Taro (Di martedì 18 maggio 2021) Nei secondi anni Trenta del Novecento, il tempo della guerra civile spagnola (dal 17 luglio 1936 al 1° aprile 1939) fu quello in cui per la prima volta le foto della guerra pubblicate sui giornali a larga diffusione valevano quanto il fuoco delle armi da guerra sul campo di battaglia, nel senso che potevano indirizzare il favore dei lettori di quei giornali verso l’una o l’altra parte in campo. E’ il momento in cui negli Stati Uniti letteralmente esplode un settimanale a rotocalco come Life, il cui primo numero esce il 23 novembre 1936 e che nello spazio di quattro mesi tocca il milione di copie vendute per ciascun numero. Dammi un’immagine e ti solleverò il mondo. Il fotografo che faceva da corrispondente di Life durante la guerra civile spagnola era un ebreo ungherese ventitreenne il quale s’era dato come nome di battaglia Robert Capa, un nome ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) Nei secondi anni Trenta del Novecento, il tempo della guerra civile spagnola (dal 17 luglio 1936 al 1° aprile 1939) fu quello in cui per la prima volta le foto della guerra pubblicate sui giornali a larga diffusione valevano quanto il fuoco delle armi da guerra sul campo di battaglia, nel senso che potevano indirizzare il favore dei lettori di quei giornali verso l’una o l’altra parte in campo. E’ il momento in cui negli Stati Uniti letteralmente esplode un settimanale a rotocalco come Life, il cui primo numero esce il 23 novembre 1936 e che nello spazio di quattro mesi tocca il milione di copie vendute per ciascun numero. Dammi un’immagine e ti solleverò il mondo. Il fotografo che faceva da corrispondente di Life durante la guerra civile spagnola era un ebreo ungherese ventitreenne il quale s’era dato come nome di battaglia, un nome ...

