La merciaia che vorrebbe rammendare la grammatica

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Uno dice, «Vado in merceria a comprare due automatici» e oltre a quelli porta a casa un ricco cahier de doléance dellaper come le e i clienti strapazzano la nostra lingua. Che poi, a ben vedere, dietro al parlare approssimativo mica c’è solo l’ignoranza incolpevole, bensì anche un certo disinteresse verso il mondo. Ma procediamo dall’inizio. Siccome ogni tanto mi piace pastrugnare con aghi e fili, con esiti miserandi ahimé, pochi giorni fa entro nella merceria di quartiere, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : merciaia che

Il Manifesto

... Violette, una misteriosa giovinetta proveniente dalla cittàfa venire il batticuore a tutti, ... Violette si è infatti rifugiata dalla zia Simone, ladel villaggio, e della sua famiglia si ...Laha il negozio di fronte alla chiesa ammette di rimanere aperta solo per non contribuire alla morte di via Prè, 'qui di negozi chiusi ce ne sono già troppi'. Sono le 10.30 di mercoledì ...ANCONA - Revival degli anni ‘70, l’uncinetto torna di moda ed esce dal solito clichè “bohème” per diventare “sporty chic”. La lezione di ...Il censimento delle attività registra un saldo positivo. Crescono le aziende ricettive, calano artigiani e ristobar ...