La Canalis distrugge il politicamente corretto | “È follia”

(Di martedì 18 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/.mp4 Grande Elisasbetta. La showgirl sarda non sceglie la via facile delle superstar in ginocchio per la nuova religione Lgbt. Niente foto con la manina pro ddl Zan, niente opinioni prêt à porter che sarebbe molto comodo sbandierare nel conformista showbiz planetario. Laha invece scelto le Instagram stories per una riflessione su una società condizionata dal “pensiero unico”, che ci censura “per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti”. Elisabetta esprime una verità tanto semplice quanto rivoluzionaria, di questi tempi: “L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere. L’Europa non deve omologarsi alle follie del politically correct“. Ma lasi spinge oltre e critica direttamente il jet set, che sta ...

