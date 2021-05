Il “Testamento” di Franco Battiato

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 18 maggio 2021) Il maestro ci ha lasciati. Ma come ogni bravo maestro,ha pensato, mentre era in vita, di lasciarci già il suo. Ununiversale aperto a tutti. A tutti quelli che vogliono sapere e vogliono capire., come ha più volte ricordato ha vissuto facendo domande e trovando risposte. Forse non tutti i dilemmi dell’animo umano si sono in lui sciolti, ma sicuramente ha trovato il suo centro di gravità permanente. Difatti dire chefosse schivo è un errore. O almeno non era solo quello. Era sereno, come chiunque lavori su se stesso per trovare quell’equilibrio che gli permetta di vivere bene, creare, amare la vita. Cosa ha lasciato ai suoi fans? La meditazione, la filosofia, la scrittura, la musica, il cinema. ...