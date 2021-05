Finalmente a Teatro Il Mercadante riapre con “Spacciatore | una sceneggiata” ed ospita 50 lavoratori della Whirlpool di Napoli

(Di martedì 18 maggio 2021). E l’emozione di varcare la soglia deldisi è sciolta nei giorni scorsi in un applauso liberatorio e appassionato lanciato da Salvatore Ferrari. IlNazionale alza non solo il sipario con lo spettacolo, una, di Andrej Longo e Pierpaolo Sepe su drammaturgia dello stesso Longoe la regia di Pierpaolo Sepe, ma risveglia le coscienze collettive solidarizzando con idiin lotta da oltre un anno per la difesa del proprio posto di lavoro. Infatti oggi, martedì 18, e domani mercoledì 19 maggio, alle 19.00, sarannoti 50del sito industriale di Via Argine ...

RadioIncontroPs : ?? Finalmente si torna al Teatro della Fortuna di Fano ?? Il sipario si apre da venerdì 21 a domenica 23 maggio su O… - RobertoProsseda : Sabato 29 maggio 2021 alle 17.30 terrò un concerto al teatro Sociale di Busto Arsizio. Finalmente col pubblico da… - unaragionedipiu : @lyinglullaby finalmente qualcuno che apprezza e riconosce la mie citazioni e i miei rimandi al teatro di garinei e giovannini! - ful_magazine : Un po' alla volta finalmente riaprono i #luoghidellacultura e anche i #teatri! ?? #Venerdì e #sabato al… - BacciDoris : RT @AnnalisaStroppa: Una serata ricca di emozioni quella di ieri al Teatro Municipale di #Piacenza che ha finalmente riaperto le porte al p… -

Con le nuove norme sul contenimento del CoronaVirus, sarà possibileproporre ... Giovedì 27 maggio, invece, nel cortile del Castello, ildella Nebbia proporrà, per la serie Nati per ...Siamo felicissimi che i nostri film e i nostri artisti stianoritornando in sala, ... dopo un lungo periodo in cui ha consacrato il suo lavoro al. Abbiamo la gioia di ritrovarla in un ...Il primo cittadino celebra la zona gialla e avverte: “Chiederete più controlli ma sarà inutile e sbagliato mettere un poliziotto dietro ogni cittadino” ...Dall’11 giugno al 7 settembre, la nona edizione di “Estate Sforzesca” è la rassegna di musica, teatro e danza più lunga d’Italia.