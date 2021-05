Covid, Palù (Aifa): 'Richiami Pfizer e Moderna ritardabili a 90 giorni' (Di martedì 18 maggio 2021) 'I Richiami dei vaccini a mRna sono ritardabili fino a 90 giorni'. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, in audizione in commissione Sanità del Senato. I sieri di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 maggio 2021) 'Idei vaccini a mRna sonofino a 90'. Lo ha detto Giorgio, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, in audizione in commissione Sanità del Senato. I sieri di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù Covid, Palù (Aifa): 'Richiami Pfizer e Moderna ritardabili a 90 giorni' 'I richiami dei vaccini a mRna sono ritardabili fino a 90 giorni'. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, in audizione in commissione Sanità del Senato. I sieri di questo tipo sono Pfizer, la cui seconda dose è consigliata a 21 giorni dalla prima, e ...

Seconda dose vaccini Pfizer e Moderna, "richiamo ok anche a 90 giorni" ...dose con un vaccino anti - Covid a mRna perché la risposta che si ha nel richiamo, il cosiddetto boost, è ancora più forte. Questo è un dato che ulteriormente ci rassicura" ha spiegato Giorgio Palù, ...

'I richiami dei vaccini a mRna sono ritardabili fino a 90 giorni'. Lo ha detto Giorgio, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, in audizione in commissione Sanità del Senato. I sieri di questo tipo sono Pfizer, la cui seconda dose è consigliata a 21 giorni dalla prima, e ......dose con un vaccino anti -a mRna perché la risposta che si ha nel richiamo, il cosiddetto boost, è ancora più forte. Questo è un dato che ulteriormente ci rassicura" ha spiegato Giorgio, ...