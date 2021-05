Ciclismo | il main sponsor della Deceuninck Quick-Step rinnova per altri sei anni

(Di martedì 18 maggio 2021) Dalle grandi classiche, terreno di caccia preferito, ai Grandi Giri. Da Julian Alaphilippe a Remco Evenepoel passando per Kasper Asgreen. È sicuramente una delle squadre più performanti e meglio organizzate del World Tour di, lo è dae lo sarà anche in futuro. È arrivato infatti oggi l’annuncio che il, proprio, ha deciso dire per altre sei stagioni, dunque fino al 2027. Il commento del CEO del team Patrick Lefevere: “Siamo molto felici di continuare la nostra partnership con, che è al nostro fianco da oltre due decenni. È piùsolita estensione dello ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo main

TuttOggi

La gloriosa società dilissonese, alla vigilia della partenza del Giro d'Italia, ha voluto ... i dirigenti della società insieme a Luciano e Roberto Caspani, titolari dell'azienda Cleaf,...... per riscoprire poi la passione anche per il. Insomma, lo sport è stato sempre un fattore ... per il nostro grande Vincenzo Cava e infine ringrazio anche al nostrosponsor Pasquale La mura ...Sarà una sfida da tutto esaurito quella che domani (15 maggio) sulle strade di Cerreto Guidi metterà in palio la prima storica edizione de La Medicea con la regia organizzativa della Cycling Enjoy del ...Non è la prima volta: già nella tappa di Montemolino di due giorni fa ci eravamo arresi. Ma volete saperla una cosa? Va benissimo così. Sia pur con la pedalata assistita fino ai 25 km orari (guai a no ...