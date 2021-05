Chi sono Carolina e Camilla, le figlie di Giovanni Galli (Di martedì 18 maggio 2021) Conosciamo da vicino Carolina e Camilla, le figlie di Giovanni Galli, ex portiere e campione del mondo con la nazionale italiana del 1982. Gli amanti dello sport non faranno alcuna fatica a ricordare le gesta sui campi da calcio del portiere italiano Giovanni Galli. Campione del mondo con la nazionale italiana del 1982, Galli viene da sempre considerato uno dei migliori portieri degli anni ottanta e nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di importanti squadre come il Milan, la Fiorentina, il Napoli e il Torino. Sposato con Anna dal 1982, l’ex campione originario di Pisa ha avuto 3 figli: Niccolò, Carolina e Camilla. Il primogenito, calciatore anche lui, è purtroppo deceduto prematuramente all’età di ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 18 maggio 2021) Conosciamo da vicino, ledi, ex portiere e campione del mondo con la nazionale italiana del 1982. Gli amanti dello sport non faranno alcuna fatica a ricordare le gesta sui campi da calcio del portiere italiano. Campione del mondo con la nazionale italiana del 1982,viene da sempre considerato uno dei migliori portieri degli anni ottanta e nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di importanti squadre come il Milan, la Fiorentina, il Napoli e il Torino. Sposato con Anna dal 1982, l’ex campione originario di Pisa ha avuto 3 figli: Niccolò,. Il primogenito, calciatore anche lui, è purtroppo deceduto prematuramente all’età di ...

Advertising

matteorenzi : Non ci sono parole per ricordare chi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni. Addio Maestro #Battiato - giroditalia : ??? Who says intermediate sprints are boring? ??? Chi ha detto che gli sprint intermedi sono noiosi? #Giro - RaiRadio2 : Si vede la luce in fondo al tunnel. Iniziano ad arrivare i primi turisti e le folle sono in delirio. Chi ritwitta a… - Tat18978960 : @Poisivede2 Chi è D'assaro? Mi sono persa alcuni passaggi - BomberR6S : RT @6ixProjectIT: #R6BeSerious ritorna dopo la pausa mercato? Vi sono piaciuti i cambi di roster? Se sì, chi riuscirà a rialzarsi dopo la p… -