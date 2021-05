Chi l’ha visto, “sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…”: una lettera anonima svela “elementi nuovi in parte confermati” (Di martedì 18 maggio 2021) “sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…“. Una lettera anonima inviata prima all’avvocato Giacomo Frazzitta e ora anche a “Chi l’ha visto?” riaccende le speranze. La vicenda è quella relativa alla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba di quattro anni rapita il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Una settimana fa il legale della famiglia, Giacomo Frazzitta, aveva rivelato di avere ricevuto una lettera anonima al suo studio contenente “elementi nuovi che abbiamo in parte riscontrato”. Adesso una copia di quella lettera è stata recapitata anche alla redazione della trasmissione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) “17che so, non hoper“. Unainviataall’avvocato Giacomo Frazzitta e ora anche a “Chi?” riaccende le speranze. La vicenda è quella relativa alla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba di quattrorapita il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Una settimana fa il legale della famiglia, Giacomo Frazzitta, aveva rivelato di avere ricevuto unaal suo studio contenente “che abbiamo inriscontrato”. Adesso una copia di quellaè stata recapitata anche alla redazione della trasmissione di ...

