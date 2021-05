Chi è Massimo Palma, il fidanzato di Cristina D’Avena (Di martedì 18 maggio 2021) L’intramontabile Cristina D’Avena fa coppia fissa ormai da tempo con Massimo Palma. Un uomo che ha a che fare con il mondo dello spettacolo ma di cui non si sa molto, anche perché la cantante non ama condividere troppe informazioni in merito alla sua vita privata, nonostante sia molto attiva (e seguita) sui social. Cristina ha conosciuto Massimo per caso e da allora è stato un vero colpo di fulmine. Lui dal 1989 è titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., con la quale si occupa di numerosi artisti, tra cui la stessa compagna. I due sono molto affiatati e lui la segue praticamente in ogni occasione. Massimo Palma è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna e in passato ha collaborato anche con la Warner Music ... Leggi su dilei (Di martedì 18 maggio 2021) L’intramontabilefa coppia fissa ormai da tempo con. Un uomo che ha a che fare con il mondo dello spettacolo ma di cui non si sa molto, anche perché la cantante non ama condividere troppe informazioni in merito alla sua vita privata, nonostante sia molto attiva (e seguita) sui social.ha conosciutoper caso e da allora è stato un vero colpo di fulmine. Lui dal 1989 è titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., con la quale si occupa di numerosi artisti, tra cui la stessa compagna. I due sono molto affiatati e lui la segue praticamente in ogni occasione.è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna e in passato ha collaborato anche con la Warner Music ...

Advertising

rubio_chef : E basta co’ sta frase “UN POPOLO CHE HA SUBITO COME PUÒ”. Non sono gli stessi, chi occupa la Palestina tra una puli… - MinisteroSalute : 'Poter fare bene del bene, dare il massimo ogni giorno e vedere nel sorriso di chi è guarito il momento più bello'.… - 13Enchated : RT @thedoctorIies: che schifo veramente delusa da tutti non solo da quella merda ma anche da chi lo difende, ma stiamo scherzando? tutti i… - graanaamyy : RT @thedoctorIies: che schifo veramente delusa da tutti non solo da quella merda ma anche da chi lo difende, ma stiamo scherzando? tutti i… - thedoctorIies : che schifo veramente delusa da tutti non solo da quella merda ma anche da chi lo difende, ma stiamo scherzando? tut… -