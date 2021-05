Carnevali: «Non facciano acquisti che non possono permettersi. Tradito dalla Superlega» (Di martedì 18 maggio 2021) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato queste dichiarazioni a La Politica nel pallone su Rai Gr Parlamento A La Politica nel pallone su Rai Gr Parlamento, Giovanni Carnevali ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le sue parole riprese da Sassuolonews.net. Superlega – «Mi sono sentito Tradito. Capisco i problemi dei grandi club, ma i problemi sono di tutti e penso che in un momento come questo ci debbano essere unione e solidarietà, rispetto delle persone e capacità di affrontare tutti insieme le difficoltà». SLITTAMENTO STIPENDI – «Onestamente non credo sia giusto, perché nel momento in cui prendiamo impegni dobbiamo mantenerli e avere rispetto di tutte le persone. Poi magari le società più in difficoltà possono trovare un accordo di buon senso con i giocatori, che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato queste dichiarazioni a La Politica nel pallone su Rai Gr Parlamento A La Politica nel pallone su Rai Gr Parlamento, Giovanniha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le sue parole riprese da Sassuolonews.net.– «Mi sono sentito. Capisco i problemi dei grandi club, ma i problemi sono di tutti e penso che in un momento come questo ci debbano essere unione e solidarietà, rispetto delle persone e capacità di affrontare tutti insieme le difficoltà». SLITTAMENTO STIPENDI – «Onestamente non credo sia giusto, perché nel momento in cui prendiamo impegni dobbiamo mantenerli e avere rispetto di tutte le persone. Poi magari le società più in difficoltàtrovare un accordo di buon senso con i giocatori, che ...

