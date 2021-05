Calcio Napoli | compie 90 anni Corrado Ferlaino | il presidente degli scudetti

(Di martedì 18 maggio 2021) Lo storicoche ha portato alDiego Armando Maradona, ottenendo successi in Italia e in Europa,oggi 90. “I miei più cari auguri aper i suoi 90”. Lo scrive su Twitter ildelAurelio De Laurentiis, festeggiando il compleanno delazzurro che

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

Un'altra vecchia, ma recente, conoscenza delitaliano potrebbe fare al caso dei capitolini. Si tratta di Arek Milik, prestato dalal Marsiglia per 18 mesi con un'opzione automatica di ...... "Ho sentito che c'è qualcosa tra le tifoserie die Fiorentina, questa cosa non mi piace. ... "Non mi fa ridere, sei stato interpellato per palare di. Ti devo tagliare, è vergognoso!".Copione rispettato: la firma per altri 4 anni con la Figc e la lista extralarge di 33 pre-convocati per l’Europeo. Roberto Mancini, prima di presentare il suo gruppo, va ...Spegne novanta candeline Corrado Ferlaino, lo storico presidente del Napoli dei due scudetti e di Diego Armando Maradona. «Il ricordo di quelle gioie è ancora vivo - dice - l’unico dispiacere è stata ...