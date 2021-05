Auto più sanificate, dalla tecnologia Nasa la soluzione Alphabet-Octo (Di martedì 18 maggio 2021) Vetture più sicure, grazie a una carica batterica abbattuta del 90% attraverso un nuovo sistema di sanificazione: è l’obiettivo della partnership fra Alphabet Italia, società di noleggio e fleet management del gruppo Bmw, e Octo, leader nei servizi telematici per il settore assicurativo e per la gestione delle flotte. Il servizio di sanificazione Alphabet CleanAir utilizza la soluzione progettata da Octo, che sfrutta infatti la nanotecnologia originariamente sviluppata dalla Nasa per eliminare virus, batteri, funghi nonché odori e composti organici volatili con lo scopo di rendere più sicuro l’utilizzo delle vetture, siano esse appartenenti a parchi Auto aziendali, noleggi a breve e medio termine o corporate car sharing. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) Vetture più sicure, grazie a una carica batterica abbattuta del 90% attraverso un nuovo sistema di sanificazione: è l’obiettivo della partnership fraItalia, società di noleggio e fleet management del gruppo Bmw, e, leader nei servizi telematici per il settore assicurativo e per la gestione delle flotte. Il servizio di sanificazioneCleanAir utilizza laprogettata da, che sfrutta infatti la nanooriginariamente sviluppataper eliminare virus, batteri, funghi nonché odori e composti organici volatili con lo scopo di rendere più sicuro l’utilizzo delle vetture, siano esse appartenenti a parchiaziendali, noleggi a breve e medio termine o corporate car sharing. La ...

