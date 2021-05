Amazon | servizio di streaming musicale HD | un aggiornamento gratuito

(Di martedì 18 maggio 2021) Stamattina, sulla scia dell’annuncio di Apple deldi musica con audio lossless e audio spaziale con supporto per Dolby Atmos,sta facendo una mossa probabilmente volta a mantenere i propri abbonati di musica in. L’azienda afferma che in futuro, il suo livello didi alta qualità,Music HD, sarà reso disponibile a tutti gli abbonatiMusic Unlimited idonei senza costi aggiuntivi.ha annunciato per la prima voltaMusic HD nell’autunno 2019 con accesso a oltre 50 milioni di brani che sarebbero stati riprodotti inin quello chechiama HD, con una profondità di 16 bit e una frequenza di campionamento di 44,1 kHz (circa qualità CD). Ha anche ...

Dal 18 maggio 2021 il film è disponibile in esclusiva suPrime Video , gratis per tutti gli iscritti adPrime . Se non sei ancora iscritto alma non vuoi perderti la ......del mondo dell'intrattenimento video diche starebbe continuando ad investire grandi capitali per far cresce il suo "Prime Video" e, in generale, per offrire ai suoi clienti unsempre ...Amazon sta per comprare lo storico studio hollywoodiano MGM per 9 miliardi di dollari, nel catalogo film come James Bond e Rocky. Scopri di più ...Una soundbar compatta assurda, super ricca di funzionalità, che ora porti a casa da Amazon a prezzo super contenuto: solo 39€ appena.