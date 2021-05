Altro caso di sovradosaggio in Toscana: 4 dosi di vaccino Pfizer a una donna 60enne (Di martedì 18 maggio 2021) Ancora errori di sovradosaggio nella somministrazione dei vaccini anti-Covid in Toscana. Dopo il caso della studentessa 23enne tirocinante psicologa di Massa a cui sono state somministrate per errore quattro dosi di vaccino Pfizer, nella giornata di ieri, a Livorno, sono state erroneamente somministrate quattro dosi di preparato Pfizer a una donna sessantenne. L’Asl di riferimento ha reso noto che «le condizioni di salute della donna sono buone» e verrà tenuta sotto osservazione per evitare l’insorgenza di eventuali complicazioni del quadro clinico della paziente. Le condizioni di salute della 23enne a cui sono state inoculate 4 dosi di vaccino In parallelo, a dieci giorni ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Ancora errori dinella somministrazione dei vaccini anti-Covid in. Dopo ildella studentessa 23enne tirocinante psicologa di Massa a cui sono state somministrate per errore quattrodi, nella giornata di ieri, a Livorno, sono state erroneamente somministrate quattrodi preparatoa unasessantenne. L’Asl di riferimento ha reso noto che «le condizioni di salute dellasono buone» e verrà tenuta sotto osservazione per evitare l’insorgenza di eventuali complicazioni del quadro clinico della paziente. Le condizioni di salute della 23enne a cui sono state inoculate 4diIn parallelo, a dieci giorni ...

