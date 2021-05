A Milano una targa in memoria di Enzo Tortora (Di martedì 18 maggio 2021) “La storia di Enzo Tortora è la storia di uno dei tanti non milanesi adottati da Milano e che la città ha amato”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione dello scoprimento della targa in memoria di Enzo Tortora, posizionata sul muro della casa dove il celebre presentatore e politico visse e morì il 18 maggio 1988. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) “La storia diè la storia di uno dei tanti non milanesi adottati dae che la città ha amato”. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe Sala, in occasione dello scoprimento dellaindi, posizionata sul muro della casa dove il celebre presentatore e politico visse e morì il 18 maggio 1988. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

LegaSalvini : ++ L'OSPEDALE FIERA MILANO - TANTO CRITICATO COME INUTILE SPRECO DALLA SINISTRA - HA SALVATO TANTISSIME VITE E OGGI… - poliziadistato : #17maggio 1972 a Milano un commando armato uccide il commissario Calabresi L'anno dopo una bomba in questura uccid… - ilfoglio_it : Da Grillo a Morra, da Gratteri a Davigo, alla procura di Milano: gli scandali di questi giorni possono essere uno s… - llauuuu_ : RT @sangionanna: ma vi immaginate se tutto questo 'giulia ha da fare' equivale a una super sorpresa e si presenta a milano? - Paolo_Improta : RT @repubblica: A Milano arriva una famiglia afghana salvata con i corridoi umanitari. I sindaci leghisti: 'Noi non li vogliamo' https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano una La compagnia. Nessun accordo per Air Italy, scatta il licenziamento collettivo ...confronti dei 1383 dipendenti della compagnia in liquidazione che ripartiti tra le sedi di Milano ... nella speranza che si potesse dare vita ad una nuova via industriale per garantire i collegamenti ...

Mercati europei cauti. Milano inclusa ... che riporta un moderato - 0,07%, resta vicino alla parità Londra (+0,02%), e sostanzialmente debole Parigi , che registra una flessione dello 0,21%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e ...

A Milano una targa in memoria di Enzo Tortora Agenzia di stampa Italpress Italpress Gemelli Molise, colonna laparoscopica per interventi anti-cancro Milano, 18 mag. (Adnkronos Salute ... Uno di questi è il Gemelli Molise, ospedale ad alta specializzazione con sede a Campobasso. La struttura - ricorda una nota - ospita 130 posti letto, con unità ...

Vernate, schianto auto moto: perde la vita un 49enne di Vidigulfo L'incidente è avvenuto sulla provinciale 30 fra Binasco e Rosate. Vani i tentativi di rianimare la vittima da parte dei soccorritori ...

...confronti dei 1383 dipendenti della compagnia in liquidazione che ripartiti tra le sedi di... nella speranza che si potesse dare vita adnuova via industriale per garantire i collegamenti ...... che riporta un moderato - 0,07%, resta vicino alla parità Londra (+0,02%), e sostanzialmente debole Parigi , che registraflessione dello 0,21%. A, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e ...Milano, 18 mag. (Adnkronos Salute ... Uno di questi è il Gemelli Molise, ospedale ad alta specializzazione con sede a Campobasso. La struttura - ricorda una nota - ospita 130 posti letto, con unità ...L'incidente è avvenuto sulla provinciale 30 fra Binasco e Rosate. Vani i tentativi di rianimare la vittima da parte dei soccorritori ...