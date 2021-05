Wta Parma 2021 | Giorgi | “Mi serviva questa vittoria | anche se è arrivata giocando male”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 maggio 2021) Camilaè intervenuta in conferenza stampa dopo laall’esordio nel Wta 250 dicontro Cristina McHale: “Mi. Era la seconda partita lunga in pochi giorni e, dopo la sconfitta di Roma, era importante portarla a casa. Sono felice,se ho giocato abbastanzaed ho commesso qualche errore di troppo. Tuttavia a volte una partita vintati fa entrare in fiducia. Sono ancora in corsa nel torneo e, in vista del prossimo turno, posso continuare ad allenarmi ed a migliorare ciò che non è andato – ha spiegato– Il servizio ha funzionato piuttosto bene, sono stata solida e mi ha aiutato. Beneil dritto quando ho iniziato ...