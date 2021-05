Stefano Coletti pubblica foto con Elisabetta Gregoraci ma poi cancella tutto | tra i due c’è un flirt oppure no?

Leggi su trashblog

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tutti coloro che hanno seguito il Grande Fratello Vip 5 ricorderanno sicuramente il nome dicome presuntodi, ex concorrente del reality.che, come ricorderete, era associato anche ai presunti messaggi in codice che lainviava battendosi il petto e che avevano scatenato i malumori nel pubblico, convinto che la showgirl stesse prendendo in giro Pierpaolo Pretelli. Eppure in questi giorni, come riportato da Fanpage, pare proprio cheabbia prima tentato un timido coming out rispetto alla sua storia con, salvo poi fare un passo indietro. Ma procediamo con ordine. La settimana scorsa ...