Sharon Stone da Fabio Fazio: «Sono stata fortunata a rimanere in vita. Mia madre? Le feci fumare erba»

Sharon Stone ospite di Che tempo che fa da Fabio Fazio per promuovere il suo libro "Il bello di vivere due volte", racconta qualche aneddoto della sua vita. Durante l'intervista la protagonista di Basic Instinct, di fama mondiale, ha ricordato di essere sopravvissuta alla malattia vent'anni fa e parlato anche del vaccino anti-Covid.

Sharon Stone da Fabio Fazio

L'attrice ha iniziato a parlare condividendo i suoi esordi in Italia. «Ero giovane e ho vissuto a Milano. Facevo la modella e mi sono divertita tantissimo. È stato davvero divertente», ha dichiarato in collegamento. Sul vaccino anti-Covid ha spiegato: «È un po' come è successo con il vaiolo, la poliomielite e tutte le malattie che hanno colpito le nostre ...

