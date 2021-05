Sagan vince la 10^ tappa del Giro, Bernal resta in rosa (Di lunedì 17 maggio 2021) FOLIGNO (ITALPRESS) – Peter Sagan ha vinto in volata la decima tappa del Giro d’Italia 2021, la L’Aquila-Foligno di 139 chilometri, la più breve della corsa rosa. Il 31enne campione slovacco della Bora-Hansgrohe, tre volte iridato in carriera, ha conquistato la sua 18esima affermazione in un Grande Giro che gli ha portato in dote anche la maglia ciclamino di numero uno della graduatoria a punti. Alle sue spalle, il colombiano Fernando Gaviria (Uae Emirates) e l’azzurro Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation). “Finalmente – il commento a caldo di Sagan – Devo ringraziare la squadra, che ha dato il cento per cento per farmi vincere”. Il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) FOLIGNO (ITALPRESS) – Peterha vinto in volata la decimadeld’Italia 2021, la L’Aquila-Foligno di 139 chilometri, la più breve della corsa. Il 31enne campione slovacco della Bora-Hansgrohe, tre volte iridato in carriera, ha conquistato la sua 18esima affermazione in un Grandeche gli ha portato in dote anche la maglia ciclamino di numero uno della graduatoria a punti. Alle sue spalle, il colombiano Fernando Gaviria (Uae Emirates) e l’azzurro Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation). “Finalmente – il commento a caldo di– Devo ringraziare la squadra, che ha dato il cento per cento per farmire”. Il colombiano Egan(Ineos Grenadiers) mantiene la magliadi leader della classifica generale ...

