Palestina | Colombia & C | perché per me i media italiani non informano correttamente

(Di lunedì 17 maggio 2021) Se l’Italia è, a quanto pare, il Paese più ignorante d’Europa, la colpa non è solo di Silvio Berlusconi e dei tagli alla spesa in educazione, ma ci sono anche precise responsabilità dei giornalisti e addetti ai, che troppo spesso sono servili, ignoranti e ben disposti alla censura su ogni notizia che possa disturbare i padroni del vapore. Gli esempi si contano a bizzeffe ogni giorno su ogni genere di questione. Ha fatto scalpore la denuncia di Fedez sul tentativo, peraltro molto goffo, di censurare la sua denuncia di certe posizioni, più che altro leghiste, in materia di istigazione all’odio delle persone LGBT. In quel caso è emerso chiaramente come funzioni la macchina repressiva pronta a intimidire e prevenire ogni volontà di dire le cose come stanno, se poco poco si teme di suscitare l’ira di questo e quel leader dei partiti che in Italia contano sempre meno, ...