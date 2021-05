Muore annegato nella vasca dei liquami: voleva salvare un corvo (Di lunedì 17 maggio 2021) Casirate d'Adda (Bergamo) - Dramma la notte scorsa a Cascine San Pietro , al confine tra le province di Milano e Bergamo, dove un anziano di 76 anni è stato trovato morto, annegato in una vasca di ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 17 maggio 2021) Casirate d'Adda (Bergamo) - Dramma la notte scorsa a Cascine San Pietro , al confine tra le province di Milano e Bergamo, dove un anziano di 76 anni è stato trovato morto,in unadi ...

Advertising

infoitinterno : Bergamo, cade nella vasca dei liquami e muore annegato - infoitinterno : Muore annegato nella vasca dei liquami: voleva salvare un corvo - statodelsud : Cascine San Pietro, anziano muore annegato in vasca di liquami - Pino__Merola : Cascine San Pietro, anziano muore annegato in vasca di liquami - blogsicilia : #17maggio #bergamo Cade in una vasca di liquami e muore annegato - -

Ultime Notizie dalla rete : Muore annegato Muore annegato nella vasca dei liquami: voleva salvare un corvo Casirate d'Adda (Bergamo) - Dramma la notte scorsa a Cascine San Pietro , al confine tra le province di Milano e Bergamo, dove un anziano di 76 anni è stato trovato morto, annegato in una vasca di liquami zootecnici. Si tratta di Mario Locatelli, uno dei proprietari della cascina Cazzulani: l'anziano, con difficoltà di deambulazione, è caduto nella vasca di raccolta dei ...

Bergamo, muore annegato nella vasca dei liquami per salvare un pulcino Tragedia a Bergamo, un uomo di 76 anni, Mario Locatelli, è morto mentre cercava di salvare un pulcino di corvo rimasto intrappolato. A trovare il corpo dell'uomo, nella serata di ieri, un nucleo dei ...

Muore annegato nella vasca dei liquami: voleva salvare un corvo IL GIORNO Precipita nella vasca dei liquami, muore un anziano Dramma a Cascine San Pietro, al confine tra le province di Milano e Bergamo, dove un anziano di 76 anni è stato trovato morto, questa mattina, annegato in una vasca di liquami zootecnici. Si tratta di ...

Cascine San Pietro, anziano cade in una vasca di liquami e muore annegato Tragedia al confine tra le province di Bergamo e Milano dove ieri sera, domenica 16 maggio, un uomo di 76 anni, Mario Locatelli, è morto annegato ...

Casirate d'Adda (Bergamo) - Dramma la notte scorsa a Cascine San Pietro , al confine tra le province di Milano e Bergamo, dove un anziano di 76 anni è stato trovato morto,in una vasca di liquami zootecnici. Si tratta di Mario Locatelli, uno dei proprietari della cascina Cazzulani: l'anziano, con difficoltà di deambulazione, è caduto nella vasca di raccolta dei ...Tragedia a Bergamo, un uomo di 76 anni, Mario Locatelli, è morto mentre cercava di salvare un pulcino di corvo rimasto intrappolato. A trovare il corpo dell'uomo, nella serata di ieri, un nucleo dei ...Dramma a Cascine San Pietro, al confine tra le province di Milano e Bergamo, dove un anziano di 76 anni è stato trovato morto, questa mattina, annegato in una vasca di liquami zootecnici. Si tratta di ...Tragedia al confine tra le province di Bergamo e Milano dove ieri sera, domenica 16 maggio, un uomo di 76 anni, Mario Locatelli, è morto annegato ...