Miriam Leone pronta per le nozze? Indiscrezione bomba | accadrà a settembre

(Di lunedì 17 maggio 2021)in arrivo per? Arriva l’da Santo Pirrotta, l’esperto di gossip: ha confessato tutto! Una clamorosaarriva dall’esperto di gossip, Santo Pirrotta. Nella puntata odierna, lunedì 17 maggio, di Ogni Mattina in onda su Tv 8 il giornalista ha lanciato alcuni scoop davvero incredibili. L’esclusivariguarda, l’incantevole L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

FQMagazineit : “Miriam Leone si sposa con Paolo Carullo” - infoitsport : Miriam Leone e Paolo Carullo sposi a settembre - all_karm : RT @nonsonotrash: Complimenti a Miriam Leone che si sposa con un maschilista e figlio di un politico di Forza Italia che lavora con i soldi… - nonsonotrash : Complimenti a Miriam Leone che si sposa con un maschilista e figlio di un politico di Forza Italia che lavora con i… - peppe844 : #17maggio Miriam Leone sposa il fidanzato Paolo Carullo -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone

Il Fatto Quotidiano

Successivamente è accanto anella serie tv poliziesca 'Non uccidere'. Nel 2018 Andrea Pennacchi prende parte a 'La vita promessa - parte II', serie tv di stampo storico per la regia di ...Ma sembra che stavolta, sul matrimonio trae Paolo Carullo non ci siano dubbi. L'indiscrezione è di Santo Pirrotta che ha parlato del lieto evento nello spazio del programma di Tv8 'Ogni ...L'attrice ha voluto dire la sua su una battaglia che ormai sta coinvolgendo tanti volti noti. Miriam Leone è un'altra icona gay.Nozze in arrivo per Miriam Leone? Arriva l’indiscrezione bomba da Santo Pirrotta, l’esperto di gossip: ha confessato tutto! E’ pronta per le nozze: ecco l’indiscrezione bomba di Santo Pirrotta Una ...