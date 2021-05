Lotta, Europei Under 23: Simone Piroddu in finale per il bronzo, Diana accede ai recuperi (Di lunedì 17 maggio 2021) Si sono aperti quest’oggi a Skopje (Macedonia del Nord) i Campionati Europei Under 23 di Lotta, con una giornata riservata alle eliminatorie delle prime cinque categorie dello stile libero. L’Italia, presentatasi alla manifestazione giovanile con una selezione formata complessivamente da nove atleti, è stata rappresentata nel day-1 da Simone Piroddu e Salvatore Diana. Buon debutto in un Europeo U23 per Piroddu, che domani se la vedrà con il turco Hafiz Can Hasdemir nella finale per la medaglia di bronzo nei 57 kg. Il talentuoso sardo classe 2002, già campione continentale cadetti due anni fa, si è reso protagonista di un bel percorso caratterizzato dalla vittorie per manifesta superiorità tecnica nei confronti dell’ungherese Richard ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Si sono aperti quest’oggi a Skopje (Macedonia del Nord) i Campionati23 di, con una giornata riservata alle eliminatorie delle prime cinque categorie dello stile libero. L’Italia, presentatasi alla manifestazione giovanile con una selezione formata complessivamente da nove atleti, è stata rappresentata nel day-1 dae Salvatore. Buon debutto in un Europeo U23 per, che domani se la vedrà con il turco Hafiz Can Hasdemir nellaper la medaglia dinei 57 kg. Il talentuoso sardo classe 2002, già campione continentale cadetti due anni fa, si è reso protagonista di un bel percorso caratterizzato dalla vittorie per manifesta superiorità tecnica nei confronti dell’ungherese Richard ...

mara_carfagna : Sulla #ConvenzioneDiIstanbul @vonderleyen ha ragione: inaccettabile dopo 10 anni la mancata ratifica di alcuni Stat… - FijlkamOfficial : Simone Piroddu conquista la finale per il bronzo agli Europei U23 - thegoodlobbyit : Su #lobbying e conflitti di interessi, l'Italia non passa l'esame del Gruppo di Stati Europei contro la corruzione.… - AgenziaGiovani : Ang, grazie ai programmi europei che gestisce,lavora quotidianamente per sensibilizzare ed educare i giovani al ris… - gattusismo__ : @Doreldoggo Lotta impari. Americani-europei contro dei mediorientali -