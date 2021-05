LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Cusinato quarta nei 400 misti. 4×100 e Detti per il podio (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10: Entrano in vasca i protagonisti dei 400 stile libero uomini. Al via Rapsys (Ltu), De Tullio (Ita), Detti (Ita), Djakovic (Sui), Christiansen (Den), Auboeck 8Aut), Malyutin (Rus), Zirk (Est) 18.06: Peccato! E’ quarto posto per Ilaria Cusinato, titolo europeo per Katinka Hosszu in 4’34?76, argento a pari merito per Willmott e Mihalyvari in 4’36?81, quarta l’azzurra Cusinato con un ottimo 4’38?08, quinta Franceschi con 4’40?74 18.05: Ai 300 metri Hosszu, Wilmott, Mihalyvari 18.04: Hosszu, Willmott, Franceschi a metà gara 18.03: Hosszu, Corro Lorente, Wilmott, azzurre subito dietro 18.01: Hosszu grande favorita, poi la britannica Willmott e alle loro spalle può accadere di tutto 17.59: Questa la lista delle partenti della prima finale in ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.10: Entrano in vasca i protagonisti dei 400 stile libero uomini. Al via Rapsys (Ltu), De Tullio (Ita),(Ita), Djakovic (Sui), Christiansen (Den), Auboeck 8Aut), Malyutin (Rus), Zirk (Est) 18.06: Peccato! E’ quarto posto per Ilaria, titolo europeo per Katinka Hosszu in 4’34?76, argento a pari merito per Willmott e Mihalyvari in 4’36?81,l’azzurracon un ottimo 4’38?08, quinta Franceschi con 4’40?74 18.05: Ai 300 metri Hosszu, Wilmott, Mihalyvari 18.04: Hosszu, Willmott, Franceschi a metà gara 18.03: Hosszu, Corro Lorente, Wilmott, azzurre subito dietro 18.01: Hosszu grande favorita, poi la britannica Willmott e alle loro spalle può accadere di tutto 17.59: Questa la lista delle partenti della prima finale in ...

