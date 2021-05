Il cappello sulle 23 (Di lunedì 17 maggio 2021) Un “graduale”, per usare le parole di Mario Draghi, ritorno alla normalità. Una road map, di 43 giorni, che scandisce le riaperture da mercoledì fino al primo luglio. Alla fine Mario Draghi è riuscito a mettere tutti d’accordo e anche la Lega, che fino a ieri minacciava battaglia, alla fine si dice soddisfatta, mettendo il cappello anche sul coprifuoco. Che non sarà alle 24, come il centrodestra ha provato a chiedere, né tanto meno sarà abolito. Tuttavia un compromesso è stato raggiunto perché il rientro a casa entro le 23, nelle zone gialle, sarà in vigore già da mercoledì 19 maggio e non da lunedì 24 maggio, come ipotizzato in precedenza. Il premier è stato irremovibile, nel corso della cabina di regia, sulla necessità di mantenere ancora la linea del rigore e nonostante l’insistenza dei leghisti, che si sono spinti fino a chiedere l’abolizione del coprifuoco, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Un “graduale”, per usare le parole di Mario Draghi, ritorno alla normalità. Una road map, di 43 giorni, che scandisce le riaperture da mercoledì fino al primo luglio. Alla fine Mario Draghi è riuscito a mettere tutti d’accordo e anche la Lega, che fino a ieri minacciava battaglia, alla fine si dice soddisfatta, mettendo ilanche sul coprifuoco. Che non sarà alle 24, come il centrodestra ha provato a chiedere, né tanto meno sarà abolito. Tuttavia un compromesso è stato raggiunto perché il rientro a casa entro le 23, nelle zone gialle, sarà in vigore già da mercoledì 19 maggio e non da lunedì 24 maggio, come ipotizzato in precedenza. Il premier è stato irremovibile, nel corso della cabina di regia, sulla necessità di mantenere ancora la linea del rigore e nonostante l’insistenza dei leghisti, che si sono spinti fino a chiedere l’abolizione del coprifuoco, ...

Advertising

Mauro73432329 : Il cappello sulle 23 - HuffPostItalia : Il cappello sulle 23 - portkey : Finalmente disponibile, anche in Italia, l'applicazione ufficiale '#HarryPotter Fan Club'. Potrete utilizzare per:… - giuseppedeiaco : Nemmeno in una finale olimpica c’è una gara simile a quella in cui tutti cercano di mettere il cappello sulla fine… - lorenzlu : @luigidimaio Ah funzionario di stato...Non cercare di mettere il cappello sulle riaperture, dopo avere lavorato contro da mesi -