Il caffè fatto con gli scarti alimentari anziché con i chicchi (Di lunedì 17 maggio 2021) (Foto: Atomo Coffee)Nessun chicco è stato maltrattato per preparare questo caffè, potrebbe recitare il claim della startup Atomo Coffee. Da due anni, grazie a un crowdfunding (che ha permesso di raccogliere circa 25mila dollari) e a una campagna di ricerca investimenti (qui siamo intorno a 11 milioni di dollari), la società fondata da Andy Kleitsch e Jarret Stopforth sta studiando la struttura chimica e molecolare del caffè per riprodurla usando materiali di scarto alimentare sostenibili, come semi, noccioli o bucce. Il risultato, assicura il team che è pronto a lanciare sul mercato il primo prodotto entro la fine del 2021, è assolutamente simile al caffè per aroma, corpo, colore, gusto e caffeina. L’obiettivo di Atomo Coffee è duplice: da una parte limitare gli sprechi alimentari collegati agli ... Leggi su wired (Di lunedì 17 maggio 2021) (Foto: Atomo Coffee)Nessun chicco è stato maltrattato per preparare questo, potrebbe recitare il claim della startup Atomo Coffee. Da due anni, grazie a un crowdfunding (che ha permesso di raccogliere circa 25mila dollari) e a una campagna di ricerca investimenti (qui siamo intorno a 11 milioni di dollari), la società fondata da Andy Kleitsch e Jarret Stopforth sta studiando la struttura chimica e molecolare delper riprodurla usando materiali di scarto alimentare sostenibili, come semi, noccioli o bucce. Il risultato, assicura il team che è pronto a lanciare sul mercato il primo prodotto entro la fine del 2021, è assolutamente simile alper aroma, corpo, colore, gusto e caffeina. L’obiettivo di Atomo Coffee è duplice: da una parte limitare gli sprechicollegati agli ...

Advertising

GrainSand_Anja : RT @Peppe2379: Il mondo si divide in due: Chi toglie la cialda dopo aver fatto il suo caffè; E chi non toglie la cialda prendendosi tutto i… - _aeiouy_ : RT @Peppe2379: Il mondo si divide in due: Chi toglie la cialda dopo aver fatto il suo caffè; E chi non toglie la cialda prendendosi tutto i… - ErnestTrappist : @GiorgiaMeloni @NicolaPorro Un fatto che seppur piccolo la dice lunga sulle assurdita, sulle bislaccherie sulle inc… - Vale22046 : RT @Peppe2379: Il mondo si divide in due: Chi toglie la cialda dopo aver fatto il suo caffè; E chi non toglie la cialda prendendosi tutto i… - Labellasospesa : RT @Peppe2379: Il mondo si divide in due: Chi toglie la cialda dopo aver fatto il suo caffè; E chi non toglie la cialda prendendosi tutto i… -

Ultime Notizie dalla rete : caffè fatto Iva Zanicchi/ 'Maria De Filippi? Mai osannata, in tv per Berlusconi: basta politica" ... io dissi di no ma mi invitò a prendere un caffè da lui' , ha raccontato. Il marito la convinse ad ... Ai giovani la Zanicchi ha consigliato di non fare ciò che ha fatto lui nel corso della sua vita, ...

Caffè al bar e matrimoni: la road map delle riaperture Ormai ci dovremmo essere: le riaperture sono sempre più vicine. Anche per bar e matrimoni la situazione dovrebbe presto cambiare. E un po' lo ha fatto capire anche il ministro della Salute Roberto Speranza che sembra sempre più propenso alle riaperture anche se "con ragionata fiducia". Allentare le restrizioni è anche un buon biglietto da ...

Riaperture, i ristoratori senza dehors: “Premiato chi ha spazio, ingiusto fare differenze” Il Secolo XIX ... io dissi di no ma mi invitò a prendere unda lui' , ha raccontato. Il marito la convinse ad ... Ai giovani la Zanicchi ha consigliato di non fare ciò che halui nel corso della sua vita, ...Ormai ci dovremmo essere: le riaperture sono sempre più vicine. Anche per bar e matrimoni la situazione dovrebbe presto cambiare. E un po' lo hacapire anche il ministro della Salute Roberto Speranza che sembra sempre più propenso alle riaperture anche se "con ragionata fiducia". Allentare le restrizioni è anche un buon biglietto da ...