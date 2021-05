“Ho un tumore” L’amata conduttrice fa l’annuncio in diretta L’abbraccio del pubblico | “Combatti!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ci sono tanti modi per affrontare la malattia. C’è chi preferisce mantenere la massima riservatezza, chi si chiude a riccio, chi vuole combattere da solo. Ma c’è anche un’altra strada, quella della condivisione, dell’apertura al mondo, della trasparenza anche nel dolore. Non è una scelta facile, ci vuole coraggio. Ma laElisa Di Iorio, da anni alla guida del programma “Football Crazy”. ha deciso proprio in questo senso. Alla fine di una puntata della trasmissione sportiva su Gold TV, Elisa ha voluto raccontare quello che sta attraversando. Lo ha fatto mostrandosi senza capelli e rivelando che sta lottando contro unal seno. Un messaggio di determinazione e speranza per tutte le persone che si trovano nella stessa situazione. La giornalista e speaker ha spiegato: “In questi mesi, per quanto non sia stato semplicissimo, mi avete sempre ...