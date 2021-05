Guardare lo smartphone è contagioso (Di lunedì 17 maggio 2021) Facci caso: quando tiri fuori lo smartphone dalla tasca per controllare mail e messaggi, entro 30 secondi circa, la metà delle persone che sono con te farà lo stesso. Senza nemmeno rendersene conto. È quello che sostiene la ricerca (pubblicata sul Journal of Ethology) del team dell’Università di Pisa guidato da Elisabetta Palagi. Quando la sua studentessa Veronica Maglieri ha notato come spesso si tenda a controllare il telefono mentre lo fanno gli altri, ha deciso di condurre uno studio osservativo. La sua squadra ha analizzato il comportamento di 88 donne e 96 uomini in 820 diversi contesti (parchi, ristoranti, trasporti pubblici, sale d'attesa e cene), e ha scoperto che il 50% circa delle persone guarda il telefono entro 30 secondi, quando lo vede fare da qualcun altro. La studentessa Veronica Maglieri ha raccontato: «Una donna che era seduta di fronte a me in una ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Facci caso: quando tiri fuori lodalla tasca per controllare mail e messaggi, entro 30 secondi circa, la metà delle persone che sono con te farà lo stesso. Senza nemmeno rendersene conto. È quello che sostiene la ricerca (pubblicata sul Journal of Ethology) del team dell’Università di Pisa guidato da Elisabetta Palagi. Quando la sua studentessa Veronica Maglieri ha notato come spesso si tenda a controllare il telefono mentre lo fanno gli altri, ha deciso di condurre uno studio osservativo. La sua squadra ha analizzato il comportamento di 88 donne e 96 uomini in 820 diversi contesti (parchi, ristoranti, trasporti pubblici, sale d'attesa e cene), e ha scoperto che il 50% circa delle persone guarda il telefono entro 30 secondi, quando lo vede fare da qualcun altro. La studentessa Veronica Maglieri ha raccontato: «Una donna che era seduta di fronte a me in una ...

Advertising

__starxX_ : RT @AnnaRicatti: Ma se siamo tutti con lo smartphone in mano, chi è rimasto a guardare Amici?! #Amici20 - AnnaRicatti : Ma se siamo tutti con lo smartphone in mano, chi è rimasto a guardare Amici?! #Amici20 - succub0 : Assurdo vedere i bambini perennemente incollati agli smartphone comunque. Io alla loro età se ero dal parrucchiere… - ilrestodite : Io attacco Gossip Girl e un secondo dopo per guardare lo smartphone mi scordo e metto muto. Poi dopo un quarto d'or… - gv_venturini : @EsercitoCrucian Ma invece di guardare e registrare con lo smartphone bastava tirarlo giù con le buone o le cattive -