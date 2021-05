Google e Lega Serie A | un Calcio alla pirateria | Punto Informatico

Advertising

Serie A hanno stretto un accordo per combattere insieme la pirateria audiovisiva , ossia lo streaming IPTV illegale delle partite di calcio. Non soloha rimosso dal Play Store le ...e laSerie A hanno siglato un accordo per difendere il copyright ed affossare le app che distribuiscono streaming pirata sul Play ...
Storico accordo tra Lega Serie A e Google nella lotta all'IPTV ed il pezzotto. Le app saranno subito rimosse del Play Store di Android.